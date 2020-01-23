الوزراء: إنشاء شركة لمنح علامة «حلال في مصر» صناعة يستفيد منها القائمون عليها

هديل هلال

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن موافقة الحكومة على تأسيس شركة لمنح علامة «حلال في مصر» يأتي في إطار أن منح العلامة صناعة يستفيد منها القائمون عليها حول العالم.

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن الشركة تمنح العلامة المميزة «حلال في مصر» للسلع المصرية المُصدَّرة للخارج لدول إسلامية تشترط وجود العلامة أو السلع التي تستوردها مصر كاللحوم، لضمان ذبحها وفقًا للشريعة الإسلامية.

وأوضح أن إجراءات المنح للشركات الداخلية تبدأ بتوجهها إلى الشركة المانحة للعلامة، التي بدورها تطبق المواصفات المطلوبة، وإذا تبين لها أن المنتج حلال ستمنحه العلامة، ثم تقوم الشركة المصرية بالتصدير إلى الخارج، لافتًا إلى تطبيق الإجراءات بالمماثلة للشركات المصدرة إلى مصر.

وأشار إلى أن الشركة ستضم وزارة الأوقاف ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة، للإشراف على الأمر، موضحًا أن صدور العلامة عن شركة وفقًا للعرف الجاري، التي تحصل على دخل من خلال ما تحصل عليه من رسوم لمنح هذه العلامة.

ووافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على الترخيص للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة «حلال في مصر» بنسبة 2% دون مقابل نقدي.