إبراهيموفيتش: مبابي طلب نصيحتي بشأن مستقبله

كشف السلطان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، طلب الفرنسي كيليان مبابي منه نصيحته بشأن مستقبله سواء بالاستمرار مع باريس سان جيرمان الفرنسي، أو الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لصحيفة (ليكيب) الفرنسية:" أبلغت مبابي بعدما سألني، أنني لو في موقفه، سأنتقل إلى ريال مدريد".

وأضاف:" تعلمت وترعرت بخوض تجارب احترافية في فرق ودول مختلفة مع أبطال مختلفين، لذا أرى أن موقف مبابي أسهل".

وأكمل:" مبابي هو من سيقرر الرحيل أو الاستمرار، كل شيء يعتمد على ما يريده ويقرره، المعروف أن باريس يريد استمراره، ولكن هل هو يريد البقاء؟".

وأتم:" أعتقد ايضًا، أن هناك عدد كبير من الأندية تريد التعاقد مع مبابي، إذا كنت مكان باريس سان جيرمان سأحاول الاحتفاظ باللاعب".