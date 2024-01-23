علّق بعض القادة الإسرائيلين، صباح اليوم الثلاثاء، على ما وصفته وسائل إعلام عبرية بـ«كارثة غزة»، بعد مقتل 21 جندًيا في معارك خان يونس في قطاع غزة.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج: «هذا صباح صعب على التحمل في حرب لا يوجد أعدل منها»، مؤكدًا أن إسرائيل تبقى قوية رغم هذا الحادث المأساوي، على حد تعبيره.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن هذا صباح صعب ومؤلم، مؤكدا أن هذه الحرب التي ستحدد مستقبل إسرائيل لعقود مقبلة.

أما وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، فقد قال إنه صباح صعب للغاية، مؤكدا أن مقتل 21 عسكريًا في قطاع غزة ثمن باهظ جدًا، وفق وكالة سبوتنيك.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: «إنه صباح صعب ومؤلم، وأن القلب مكسور ومحطم.. الآن أصبح الأمر أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، وأنه لا يجب أن تتوقف الحرب».

فيما وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، هذه الأخبار بالمفجعة، متعهدًا بألا يذهب سقوط قواتهم في غزة سدى، على حد قوله.

وسبق أن أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مقتل 24 عسكريا وإصابة آخر بجروح في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال متحدث الجيش دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه خلال القتال الذي دار في وسط قطاع غزة، قُتل 21 جنديا من قوات الاحتياط، مشيرا إلى أن للحرب ثمنا مؤلما وثقيلا للغاية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين، مقتل ثلاثة جنود في معارك جنوب قطاع غزة، ما يرفع عدد الجنود القتلى خلال 24 ساعة إلى 24.