وصول أول رحلة للخطوط الجوية التركية إلى دمشق بعد توقف 13 عاما

وصلت إلى مطار دمشق الدولي، اليوم الخميس، أول طائرة ركاب تركية بعد توقف دام 13 عاما.

وقال المهندس سعد خيربيك المسئول في مطار دمشق الدولي، إن الطائرة تحمل أكثر من مئة راكب وهم سوريون قدموا من تركيا، مشيرا إلى أن المئات من أهالي القادمين ينتظرونهم في صالة الانتظار وسط حالة من الفرح بعودة الخطوط الجوية التركية إلى سوريا لوجود أعداد كبيرة من السوريين يقيمون في المدن التركية.

وأضاف خيربيك، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن رحلة اليوم هي بداية عودة الخطوط الجوية التركية إلى مطاري دمشق وحلب.

وقال عدنان حسين، والذي ينتظر عائلة شقيقة أمام المطار، لـ(د ب أ)، إن آلافا من السوريين يريدون العودة ولكن جميع الرحلات حجزت بشكل كامل حتى نهاية شهر فبراير القادم.