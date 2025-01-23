الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن القوات الروسية كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 270 عسكريا، إضافة إلى معدات عسكرية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقال البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، وجويفو، وكوسيتسا، وليبيديفكا، ومالايا لوكنيا، وماخنوفكا، ونيكولايفو - داريينو، ونيكولسكي، وروبانشينا، وسفيردليكوفو، وستاريا سوروتشينا، وسودزا، وتم صد هجوم مضاد واحد للعدو"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في عدة مناطق بمقاطعة سومي".

وأشار البيان، إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، تكبدت أكثر من 270 عسكريا، وتم تدمير دبابتين، و7 مركبات قتالية مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومحطة حرب إلكترونية.

وأوضحت الوزارة، أن مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 54270 عسكريا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.