وزير الدفاع اللبناني يؤكد ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب ضمن المهلة المحددة

التقى وزير الدفاع الوطني اللبناني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عوده.

وبحث الجانبان خلال اللقاء التطورات في الجنوب، ومراحل تطبيق ترتيبات وقف إطلاق النار، مشيرين إلى «انتشار الجيش في كل المناطق التي انسحب منها العدو الإسرائيلي، وأن الجيش على أتم الاستعداد للانتشار على كامل تراب الجنوب».

وأكد وزير الدفاع اللبناني موقف بلاده الثابت بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه في الجنوب، ضمن المهلة التي حددتها ترتيبات وقف إطلاق النار بحلول 26 يناير الجاري.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة إرجاء انسحاب جيشها من جنوب لبنان بـ30 يوما آخر، وأنه تجري حول ذلك مداولات مكثفة بين إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا ولبنان.

ونقلت صحيفة «هآرتس»، اليوم، عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله إن فرنسا ستوافق على النتائج كافة التي توافق عليها الأطراف، وبينها لبنان وإسرائيل، وتسمح باستمرار وقف إطلاق النار.

وينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي للشئون الأمنية والسياسية (الكابينيت) اليوم، وسط مؤشرات تعكس نية إسرائيلية واضحة للتنصل من الالتزامات الدولية، عبر المماطلة في الانسحاب من جنوب لبنان، فيما تتواصل العمليات العسكرية في المنطقة.

واعتبر الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم، أنه «مستمر بالعمل بموجب التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ومن خلال الحفاظ على شروط وقف إطلاق النار، وقواته منتشرة في جنوب لبنان وسيعمل ضد أي تهديد على دولة إسرائيل ومواطنيها».

وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان «عثرت ودمرت أو صادرت كميات كبيرة من الأسلحة، بينها قذائف كورنيت وقنابل وبنادق كلاشينكوف. كما أن القوات عثرت ودمرت عددا من الأنفاق التابعة لحزب الله».

وألمحت إسرائيل لدى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار أنها ستتملص من تنفيذ الاتفاق من خلال سحب جيشها من جنوب لبنان بعد 60 يوما.