بتروجت يحقق فوزا ثمينا على المصري البورسعيدي في الدوري

تغلب نادي بتروجت على ضيفه المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، لحساب منافسات الجولة التاسعة من الدوري العام.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على استاد السويس الجديد جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها.

وتقدم بتروجت في النتيجة عن طريق رشاد متولي في الدقيقة 17، بعد تمريرة طولية من حارس المرمى، فيما سجل مصطفى الجمل في الدقيقة 37، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 57، تمكن المصري البورسعيدي من تقليص الفارق، بهدف من رأسية خالد صبحي، وحاول بعدها الضيوف إدراك التعادل، إلا أن دفاع بتروجت نجح في الحفاظ على النتيجة.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد بتروجت إلى النقطة 13 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 15 في المركز الخامس.