شل: لا جدول زمني لاستئناف تشغيل مصفاة دير بارك

قال كرتيس سيمث المتحدث باسم شركة النفط البريطانية العملاقة رويال داتش شل، إن الشركة تقيم حاليا موقف مصفاة دير بارك التابعة لها في ولاية تكساس الأمريكية لمعرفة مدى إمكانية استئناف تشغيلها بعد تعرضها لعاصفة ثلجية قوية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سيمث قوله إنه لم يتم وضع جدول زمني لاستئناف تشغيل المصفاة بكامل طاقتها "في الوقت نفسه نواصل إمداد الشبكة الإقليمية بالطاقة عن طريق منشآت التوليد المشتركة في الموقع.

كان تم وقف تشغيل مصفاة دير بارك في الأسبوع الماضي إثر تعرض المنطقة لعاصفة قطبية قوية أدت إلى نقص حاد في إمدادات الطاقة بالمنطقة.