وزيرة الصحة: عدم القدرة المادية لن تكون عائقا في الحصول على لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم تحديد المواطنين الذين سيحصلون على اللقاح مجانا بدون مقابل من خلال التعاون مع وزارة التضامن، لافتة إلى أن القادرين سيتحملون ثمن اللقاح، وسيكون سعرا بسيطا جدا للجرعتين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الآن بوزارة الصحة والسكان، مع السفير الصيني؛ للحديث عن اللقاحات واستلام مصر 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني هدية من الصين.

وأضافت الوزيرة أن عدم القدرة المادية لن تكون عائقا في الحصول على اللقاح، حيث إن تعليمات القيادة السياسية بضرورة حصول جميع الفئات على اللقاح، وخاصة غير القادرين، صريحة وواضحة، مطالبة جميع الفئات بالتسجيل على الموقع وسيتم اختيارهم حسب الحالة الصحية، وليس المادية.