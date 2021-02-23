انتشال الجثمان التاسع ضمن ضحايا حادث غرق مركب صيد مريوط بالإسكندرية

قال الدكتور رأفت حمزة أستاذ مساعد بقسم تدريب الرياضيات، الذي يبحث تطوعا عن غرقى حادث مركب مريوط الذي شهدته منطقة الجراري، أمس الاثنين، إنه تم انتشال جثمان جديد لأحد الضحايا، ليرتفع عدد المتوفين إلى 9 و5 مصابين.

وأعلن مستشفى العامرية العام بالإسكندرية، التي يتلقي فيها مصابو حادث غرق مركب صيد مريوط العلاج، أنه تم علاج اثنين من المصابين وخروجهم من المستشفى بعد تحسن حالتهم، كما تم تحويل طفل يبلغ من العمر أربع سنوات إلى مستشفى فوزي معاذ للأطفال لاستكمال العلاج.

وذكر البيان أن جثامين الضحايا التسعة التي تم نقلها إلى المستشفى، وهي ست إناث وثلاثة ذكور، من بينهم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وتسع سنوات.