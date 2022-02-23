قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القمة العربية المقبلة في الجزائر هي الأخطر في السنوات الأخيرة، لذا فعليها أن تخرج بقرارات مهمة لمواجهة الكثير من المخاطر، مثل: الوضع في ليبيا وسوريا واليمن.

وأضاف جبر، في لقاء ببرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «CBC»، مساء الثلاثاء، أن القمة يجب أن تتوصل على الأقل إلى حد أدنى للاتفاق، من سحب القوات الأجنبية الموجودة في بعض المناطق، الحفاظ على الجيوش العربية، طرد الميليشيات المسلحة، فضلا عن وضع رؤية لجامعة الدول العربية في عملية السلام وتوحيد الصف بين الدول.

وتابع: «نحتاج في هذه الفترة قمم عربية تخرج عنها قرارات لوحدة الصف العربي.. مفيش جزء في الجسد العربي إلا ويتعرض لضربة»، مضيفًا أن المنطقة العربية أصبحت مسرحًا للعديد من المؤامرات التي يمكن مواجهتها بوحدة الصف العربي.

وشدد على أن وحدة الصف العربي ضرورة وليست شعار أو حديث يقال في الخطب الحماسية فقط، مضيفًا أن المنطقة تعاني من ويلات منذ انطلاق «الجحيم العربي» المسمى بالربيع العربي.

وأكد أنه لا بد من استعادة دمشق، وأن يحل السلام في اليمن، وإجراء انتخابات في ليبيا ليقرر الشعب الليبي مصيره ويختار حكامه، قائلا: «آن الأوان للدخول في مشروعات اقتصادية مشتركة».