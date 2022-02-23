أوكرانيا تشيد بالعقوبات «المؤلمة» المفروضة على روسيا

أشاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بالعقوبات الأمريكية "المؤلمة" المفروضة على روسيا ردا على تصعيدها العسكري ضد جارتها.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعليقا على العقوبات: "إنها محددة للغاية ومؤلمة".

ومضى كوليبا يقول إن الحكومة الأوكرانية "تحيرت" من العقوبات التي فرضتها واشنطن يوم الاثنين فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية فى دونيتسك ولوهانسك في شرقي أوكرانيا.

وقال: "لقد تحيرنا لأننا رأينا كيف يُعاقب الجانب الذي يسعى إلى الاعتراف من روسيا، لكننا لم نر كيف تعاقب روسيا، التي منحت اعترافها. لكننا رأينا ذلك اليوم".

وتابع الوزير أيضا "أنه لا يوجد شيء اسمه غزو بسيط أو وسط أو كبير. الغزو هو غزو".

ومن ناحية أخرى قال بلينكن إن خطة بوتين هي "السيطرة على أوكرانيا وشعبها، وتدمير الديمقراطية في أوكرانيا، التي تقدم تناقضا صارخا مع الاستبداد الذي يقوده، لاستعادة أوكرانيا كجزء من روسيا".