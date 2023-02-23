الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل قرارات الشرعية الدولية لردع الاحتلال الإسرائيلي

أكدت الجزائر، ضرورة العمل على تفعيل قرارات الشرعية الدولية لردع ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، على جرائمه الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، وإجباره على الانخراط في مسار سياسي جدي يفضي إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مبدأ "الأرض مقابل السلام" الذي ترتكز عليه مبادرة السلام العربية.

وأعرب ممثل الجزائر - في كلمته أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الخميس؛ لبحث العدوان الإسرائيلي في نابلس وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة - عن إدانة بلاده الشديدة للعدوان الهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال الصهيوني على مدينة نابلس الفلسطينية وأهلها، مخلفة العديد من الشهداء والجرحى بين المواطنين الفلسطينيين.

وتقدم بخالص عبارات التعازي والمواساة للأشقاء في دولة فلسطين قيادة وحكومة وشعبًا، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن للأمم المتحدة للتدخل العاجل بغية وضع حد للتصعيد الخطير الذي تفرضه قوات الاحتلال وضمان حماية دولية فعلية للشعب الفلسطيني.

وأكد أن الجزائر تجدد تضامنها الثابت ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.