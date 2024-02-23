حماقي يستعد لإحياء أولى حفلاته في جولة أمريكا الشمالية

يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء أولى حفلاته في جولته الغنائية بأمريكا الشمالية، والتي تنطلق مساء اليوم من مدينة تورنتو بكندا، وبالتحديد في الحادية عشر بتوقيت كندا السادسة صباح غد السبت بتوقيت القاهرة، مع نفاذ التذاكر بالكامل.

ووصل حماقي صباح أمس الخميس إلى تورنتو الكندية، وكان في استقباله القائمين على الحفل، ثم تفقد مكان الحفل وأماكن تواجد الجمهور وأجرى بروفة للصوت.

ومن المقرر أن يواصل حماقي جولته بعد ذلك للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيي حفله في لوس أنجلوس يوم 25 فبراير الجاري، وحفلا بنيويورك في الأول من مارس، وفي اليوم التالي يتجه للعاصمة واشنطن لإحياء أضخم حفلات جولته الغنائية، التي يختتمها بمدينة ديترويت التي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية.

وكان محمد حماقي، قد شارك مؤخرا في موسم الرياض بالعديد من الأنشطة الغنائية، حيث أحيا مؤخرا أضخم حفلات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم بحضور تخطى الطاقة الاستيعابية للمكان، وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

كما حقق نجاحا كبيرا خلال إحيائه لختام الدورة الدورة الـ57 لمهرجان قرطاج الدولي بتونس، والذي وصفه الجمهور التونسى عبر مواقع التواصل الإجتماعي بـ "حفلة الأحلام" وتوجه بعده حماقي لعمان لإحياء حفلا غنائيا ضخما للجمهور الأردني.