رئيس القومي لحقوق الإنسان تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء مأساة شعب فلسطين

جددت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مناشدتها للمجتمع الدولي، للاضطلاع بمسئولياته تجاه الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل سلطة الاحتلال والتي تتعمد تجاهل مسئولياتها عن الوفاء بحقوق الإنسان للفلسطينيين الخاضعين لاختصاصها القضائي، الأمر الذي تمثل في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ومنها الحق في الحصول على الخدمات الصحية.

وأدانت خطاب في بيان لها اليوم، غض الطرف عن التهجير القسري للفلسطينيين وانهيار المنظومة الصحية والغذائية والتعليمية، والاستخدام المتعمد للقوة المميتة في مناطق تزدحم بالسكان المدنيين العزل، الأمر الذي أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 29 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء في شبهة ممارسة الإبادة الجماعية.

وأعربت خطاب عن أملها في أن تسفر مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية وما سبقها من مرافعة جنوب أفريقيا ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكدت خطاب أن تلك الانتهاكات لن تحقق السلام أو النصر لإسرائيل بل سوف تؤدي إلي تنامي العنف والكوارث الإنسانية في المنطقة وما ورائها.

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