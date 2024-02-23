 الدفاع المدني في غزة: 700 ألف شخص مهددون بالموت في أي لحظة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع المدني في غزة: 700 ألف شخص مهددون بالموت في أي لحظة

محمد حسين
نشر في: الجمعة 23 فبراير 2024 - 10:06 م | آخر تحديث: الجمعة 23 فبراير 2024 - 10:06 م
قال محمود بصل ، المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي منعه ادخال المواد الغذائية الأساسية والعلاج الطبي للمواطنين المحاصرين في محافظتي غزة والشمال يهدد حياة أكثر من سبعمائة ألف مواطن بالموت في كل لحظة.

وأضاف بصل، إن معاناة المواطنين في غزة والشمال تتفاقم يوميا، حيث بات الآلاف منهم ينتظرون الموت إما بسبب الجوع أو الاستهداف الإسرائيلي، في ظل صمت عربي ودولي مريب أمام هذه المعاناة والقتل اليومي.

وأوضح بصل أن العدوان الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة يدخل يومه المائة والأربعين، دون أن تتحرك الضمائر الحية من أجل إنقاذ ما تبقي من حياة في غزة؛لكنهم ما زالوا يعيشون على شيئ من الأمل في أن يجدوا من يستمع لأنينهم في هذا العالم قبل فوات الأوان.

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