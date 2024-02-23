القابضة الإماراتية: الاستثمار في رأس الحكمة ضمن التزامنا بتحويلها لإحدى أهم الوجهات الساحلية الفاخرة

قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "القابضة" (ADQ)، محمد حسن السويدي، إن الاستثمار في منطقة رأس الحكمة يأتي ضمن التزامنا بتحويل المنطقة لإحدى أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر.

أضاف في بيان صحفي على توقيع الصفقة، أن ذلك سيتم من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى.

وشهد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، التوقيع على المشروع كشراكة بين مصر والإمارات، موضحا أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.