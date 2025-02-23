إقليم كردستان العراق يتفق مع حكوة بغداد على استئناف تصدير النفط

أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق اليوم الأحد، التوصل إلى إتفاق مع الحكومة العراقيَّة الاتحادية لاستئناف تصدير النفط الخام من حقول الإقليم وفق الكميات المتاحة.

وذكر الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان مع وفد وزارة النفط العراقية الاتحادية، في بيان صحفي اليوم، أنه" بعد التواصل والتنسيق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية لإقليم كردستان تم الاتفاق والتأكيد على استئناف تصدير نفط الإقليم وفق الكميات المتاحة".

ووفق البيان "تم اليوم تشكيل فريق فني مشترك لمعاينة أنبوب التصدير وبيان جاهزيتهُ"، مشير إلى تأكيد الوفد الالتزام بـ"تنفيذ أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية".

وكانت وزارة النفط الاتحادية أعلنت أمس استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان وفقا للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله ضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وطالبت وزارة النفط، في بيانها، سلطات الإقليم بـ"تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) للمباشرة بالتصدير عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان بموجب العقود الموقعة مع الشركات المرشحة".

وحث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني حكومة إقليم كردستان أمس السبت أن تعمل على ضرورة الإسراع بـ"مباشرة الشركات النفطية في إقليم كردستان العراق لاستئناف إنتاج النفط، وإعادة تصديره عبر ميناء جيهان التركي".

وكان نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط حيان عبد الغني، كشف الإسبوع الماضي أنه تم الاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان على تسليم شركة "سومو" 300 ألف برميل يوميا من النفط المنتج من حقول الإقليم لتصديرها في غضون أسبوع.