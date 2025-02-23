سوريا تعلن تلقي أحمد الشرع دعوة للمشاركة في القمة العربية الطارئة 4 مارس

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أفادت الرئاسة السورية، بأن رئيس البلاد أحمد الشرع تلقى دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور القمة العربية المقرر عقدها في القاهرة في مارس المقبل.

وقالت الرئاسة السورية عبر حسابها على منصة تليجرام: «تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع دعوة رسمية من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، والذي سيعقد في الرابع من مارس من عام 2025 في القاهرة».

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية، أن مصر تستضيف القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم ٤ مارس ٢٠٢٥ بالقاهرة.

وقالت في بيان صدر في 18 فبراير الجاري، إن هذا الأمر جاء في إطار استكمال التحضير الموضوعى واللوجستي للقمة.

وأضافت أنه تم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.