أسطورة يونايتد السابق يهاجم الفريق بعد التعادل مع إيفرتون

هاجم ريو فرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد، أداء فريقه السابق بعد التعادل أمام إيفرتون، واصفًا أداء اللاعبين بأنه لا يُغتفر، مشددًا على أنه ربما لم يشاهد الفريق يلعب بهذا السوء من قبل.

مانشستر يونايتد تعادل أمس السبت مع إيفرتون 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بعدما كان متأخرًا بنتيجة 0-2.

وقال ريو فرديناند في تصريحات نقلتها شبكة «تي إن تي سبورتس»: «مانشستر يونايتد هذا الموسم وصل إلى مستوى جديد من التراجع، حيث يحتل الفريق المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 12 نقطة عن مراكز التأهل الأوروبي».

وأضاف: «أنا جالس هنا ولا أعتقد أنني رأيت مانشستر يونايتد بهذا السوء من قبل، كان الأمر محرجًا في كل جوانب اللعبة».

وتابع: «نعم، يمكننا الحديث عن الجودة والموهبة، لكن الشيء الوحيد الذي لا يُغتفر هو غياب الرغبة، هناك لحظات في هذه المباراة حيث كان يتوجب على مانشستر يونايتد أن ينظر إلى لاعبي إيفرتون ويتعلم منهم إنه لأمر مخزٍ أن نشاهد هذا الأداء».

وأوضح: «كنا نقول إنهم بحاجة للخروج إلى أرض الملعب والقتال، لأن إيفرتون كان سيلعب بقوة لكن مانشستر يونايتد لم يفعل ذلك، لقد تعرضوا للضغط وتم إيقافهم، ولم يتمكنوا من التعامل مع الضغط على الإطلاق، حصلوا على فرص عديدة لإبعاد الكرة، لكن بدون أي قناعة، لا أحد تولى زمام الأمور».

وشدد «يجب أن يكون المدرب روبن أموريم صارمًا مع اللاعبين، وأتمنى أن يكون قد أبدى غضبه في غرفة الملابس بعد الأداء المخيب.. يجب أن تقاتل، لا يمكنك القدوم إلى ملعب إيفرتون، مهما كانت حالتهم، وتتوقع الفوز بسهولة. مانشستر يونايتد لم يفهم هذا الدرس من البداية».

وأتم: «آمل أن يكون أموريم قد انفجر غضبًا في وجه اللاعبين بعد المباراة. لقد تم التفوق عليهم في كل شيء، الجري، القتال، الالتحامات الهوائية، وفي كل جانب من جوانب المواجهة، كانوا في المرتبة الثانية».