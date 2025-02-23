سفير الكويت بالقاهرة يزور مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق ويشيد بعلاج 8 آلاف مريض

زار وفد من دولة الكويت الشقيقة، مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق في القاهرة الجديدة، للإطلاع على ما تقدمه المستشفى من خدمات علاجية متميزة، وبحث سبل دعمها لتحقيق رسالتها في تقديم العلاج بالمجان لجميع مصابي الحروق في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وضم الوفد كل من سفير دولة الكويت في مصر، غانم صقر الغانم والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والشيخ مبارك عبد الله الصباح، حفيد مؤسس دولة الكويت الحديثة ونائب رئيس مجلس إدارة "المجموعة العملية القابضة، وسعادة الدكتور محمد عويضة العجمي، رئيس المكتب الصحي في سفارة الكويت بالقاهرة.

وحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق والرئيس الشرفي وعضو مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية المصري للشئون الاقتصادية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقًا وعضو مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية.

وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق والرئيس الشرفي وعضو مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، إن ما نشهده اليوم من دعم مستمر يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدا أهمية تضافر الجهود من أجل دعم قضية الحروق واستدامة هذا الصرح الطبي الفريد."

وأشادت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية المصري للشئون الاقتصادية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقًا وعضو مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية والقيادة التنفيذية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، بالتعاون البناء بين مصر والكويت في دعم القطاع الصحي، مؤكدة أن مستشفى "أهل مصر لعلاج الحروق" يجسد نموذجا يحتذى به في تقديم خدمات طبية الشاملة لمصابي الحروق.

وأكدت السعيد أن هذا التعاون يعكس رؤية مشتركة لتعزيز الرعاية الصحية، مقدرةً الدعم المقدم من دولة الكويت، والذي يعكس التزامها المستمر بالقضايا الإنسانية.

من جانبه، أكد الشيخ مبارك عبد الله المبارك الصباح أن تبرعهم بتجهيز غرفة العمليات الرئيسية بمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وغرفة انتظار المرضى، هو تعبير عن تقدير دولة الكويت لدور المستشفى في تقديم الرعاية الطبية المتميزة لمرضى الحروق، وأعرب عن سعادته بزيارة المستشفى، مشيدا بجودة الخدمات المقدمة، مما يؤكد أن مستشفى" أهل مصر لعلاج الحروق" تعتبر نموذجًا مميزًا للرعاية الصحية المتطورة.

كما أعرب السفير غانم صقر الغانم عن سعادته وفخره بما حققته مستشفى " أهل مصر لعلاج الحروق" من تطور وتقدم في تقديم الرعاية الصحية للمصابين بالحروق في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

ونجح مستشفى " أهل مصر لعلاج الحروق " في علاج أكثر من 8 آلاف مريض حروق منذ افتتاحه في شهر مارس 2024، بالإضافة إلى استقبال 2500 مريض في قسم الطوارئ و 350 آخرين في وحدتي العناية المركزة كبار وأطفال، ويقدم المستشفى التأهيل النفسي للحالات، عقب إجراء العمليات، لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع، ورفع الوعي المجتمعي بخطورة قضية الحروق والأضرار الناتجة عنها.