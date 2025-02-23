جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر مشاهد جديدة لاغتيال حسن نصر الله بالتزامن مع تشييعه

بالتزامن مع تشييعه اليوم، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مشاهد قال إنها تعود لعملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله.

وبمقطع مصور كتب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على "إكس" أن الجيش ومن خلال عدة غارات متزامنة اغتال نصرالله.

كما أدت الغارة إلى مقتل علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله وقادة آخرين داخل مقر القيادة التابع لحزب الله والموجود تحت الأرض في بيروت إلى جانب بنى تحتية عسكرية أخرى.

ومنذ صباح اليوم تدفّق عشرات الآلاف من مناصري حزب الله إلى جنوب بيروت للمشاركة في مراسم تشييع حاشدة للأمين العام السابق للحزب، بعد خمسة أشهر من مقتله بغارات إسرائيلية مدمّرة على ضاحية بيروت الجنوبية.

واكتظت مدينة كميل شمعون الرياضية في جنوب بيروت والطرق المؤدية إليها بعشرات الآلاف من مناصري الحزب الذين اتشحوا بالسواد، رافعين صور نصرالله ورايات الحزب الصفراء.

وتقدم الحاضرون في مراسم التشييع وفد إيراني رفيع المستوى، ضم رئيس مجلس الشورى الإيراني محمّد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ونائب قائد الحرس الثوري علي فدوي - حسب قناة العربية.

وكانت إسرائيل استبقت أيضا مراسم التشييع بشنها غارات عدة على مناطق في الجنوب اللبناني وشرقه، أسفرت عن إصابة فتاة بجروح، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف عدة مواقع عسكرية لحزب الله.