أبو الغيط يفتتح منتدى التعاون الرقمي والتنمية بعمان

افتتح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، بمدينة عمان، النسخة الثانية من منتدى التعاون الرقمي والتنمية ٢٠٢٥ المنعقدة تحت شعار "رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا"، بتنظيم مشترك بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالأردن، بهدف مراجعة تقدم العمل وتنفيذ الأجندة الرقمية العربية.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أشار فى كلمته في الجلسة الافتتاحية إلى أهمية المنتدي باعتباره منصة فعالة لبناء الشراكات، وتبادل المعرفة والخبرات لدعم التحول الرقمي فى المنطقة وتقديم حلول للتحديات التى تواجهها الدول العربية فى هذه المجالات.

وأكد الأمين العام كذلك على أهمية بدء تنفيذ الأنشطة الخاصة بالأجندة الرقمية العربية باعتبارها إطار عربي جامع تم إعتماده على مستوى القمة العربية، بهدف تنسيق الجهود الرامية لصياغة ووضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية، ومواكبة التطورات العالمية الكبيرة والمتسارعة على صعيد مجال التحول الرقمي.

وفى هذا الإطار، ألقي الأمين العام الضوء على أهمية مضاعفة الجهود المبذولة فى البحث والتطوير والابتكار فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى أهمية ضخ المزيد من الإنفاق على البحث والتطوير، بما يسهم فى رفع قدرات الدول العربية على الانتقال من كونها مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج ومطور لها.