رجل يهدد شخصا آخر بسكين داخل أحد مراكز الاقتراع في غرب ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة كريفلد اليوم الاحد أن رجلا هدد شخصا آخر بسكين داخل أحد مراكز الاقتراع في المدينة الواقعة غربي ألمانيا.

وأوضحت الشرطة أن الرجل /33 عاما/ أظهر للشخص الذي يهدده سكينا لكنه لم يستخدمه.

وأضافت الشرطة أنها أصدرت أمرا بإبعاد الرجل الذي بدا أنه يعاني اضطرابا نفسيا، من المكان، كما تم التحفظ على السكين. وذكرت الشرطة أن الرجل الذي قام بالتهديد سيواجه إجراءات جنائية.

وبحسب متحدث باسم الشرطة، كان الرجل أدلى بصوته في مركز الاقتراع، لكنه بعد ذلك أطلق "إهانات تحريضية" بينما كان لا يزال داخل المركز، وتابع المتحدث أن الرجل اتهم موظفي الانتخابات بارتكاب تزوير انتخابي.