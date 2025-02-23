زعيم الحزب البافاري يصر على إعادة حزب الخضر إلى صفوف المعارضة

أكد زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، رفضه القاطع للدخول في أي ائتلاف مع حزب الخضر بعد انتخابات البرلمان الألماني.

يذكر أن حزب زودر يشكل مع شقيقه الأكبر الحزب المسيحي الديمقراطي ما يعرف بالاتحاد المسيحي الذي أفادت التقديرات الأولية لنتائج انتخابات البرلمان الألماني التي جرت اليوم الأحد، بأنه حصل على أعلى نسبة من أصوات الناخبين.

وفي رسالة عبر الفيديو للحفل الانتخابي الذي أقامه حزبه في العاصمة البافارية ميونخ، قال زودر من مقر الحزب المسيحي في برلين إنه يبدو أن الاتحاد المسيحي يكفيه التحالف مع شريك أو ربما شريكين لتشكيل الائتلاف الحاكم، وأردف أن "الشيء الواضح نسبيا هو أن هذا الأمر سيتم بدون الخضر."

وأضاف زودر الذي يشغل أيضا منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا: "بمقدوري أن أقول لكم مرة أخرى إننا متمسكون بموقفنا. نحن على قناعة راسخة بأنه بعد هذه الانتخابات، ومع قدوم حكومة جديدة ومستشار جديد هو فريدريش ميرتس، لم تعد هناك حاجة إلى كتلة حاكمة من الخضر، فهؤلاء ينبغي أن ينتقلوا إلى صفوف المعارضة."

وكانت التقديرات الأولية أفادت في وقت سابق من اليوم بأنه في حال تمكن الحزب الديمقراطي الحر وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" من الدخول إلى البرلمان بالإضافة إلى اليسار، فإن ميرتس سيضطر إلى البحث عن شريكين لتشكيل الحكومة، غير أن الائتلافات الثلاثية معقدة وهو ما اتضح في ائتلاف "إشارة المرور" الذي انهار.

ومن المحتمل تكوين ائتلاف حاكم يضم الحزب الاشتراكي والحزب الليبرالي إلى جانب الاتحاد المسيحي، أو تكوين ائتلاف يضم الحزب الاشتراكي مع حزب الخضر إلى جانب الاتحاد المسيحي لكن الحزب البافاري كان أعرب قبل الانتخابات عن رفضه القاطع للدخول في ائتلاف مع الخضر.