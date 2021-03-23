مقتل 7 في حريق بمخيمات لاجئي الروهينجا في بنجلاديش

لقي سبعة أشخاص على الاقل حتفهم وأصيب العشرات، إثر حريق هائل دمر أجزاء من مخيمات لاجئي الروهينجا في منطقة كوكس بازار ببنجلاديش، بحسب ما قاله مسؤول في دائرة الإطفاء اليوم الثلاثاء.

وقال محمد عبد الله، رئيس دائرة الإطفاء والدفاع المدني في المنطقة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف، إن رجال الإطفاء أخمدوا النيران أثناء الليل، وعثروا على جثث متفحمة لثلاثة رجال وامرأتين وطفلين، تحت الأنقاض.

وأوضح أن المصابين يخضعون حاليا للعلاج في مرافق صحية مختلفة تديرها وكالات الإغاثة، وأن الحكومة تقوم بتقييم حجم الأضرار الناتجة عن الحادث.

وقال عبد الله إن سبب الحريق لم يعرف بعد.

ومن ناحية أخرى، أوضح محمد شمسود دوزا ، نائب رئيس المفوضية الحكومية لإغاثة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أن الحريق اندلع بعد ظهر أمس الاثنين في أحد المخيمات وامتد إلى أربعة مخيمات متجاورة، ما أسفر عن تشريد الآلاف من مسلمي الروهينجا.

وقال إن التقديرات تشير إلى تدمير أكثر من 9500 كوخ.

ويعيش أكثر من مليون فرد من مسلمي الروهينجا في 34 مخيما مدريا، تم بناؤها فوق أكثر من 3000 هكتار من الأراضي الجبلية في كوكس بازار، بعد أن فروا بسبب تعرضهم للاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.