ندى مدني بطلة المصارعة تتأهل لأولمبياد باريس

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تأهلت ندى مدني لاعبة منتخب مصر للمصارعة لأولمبياد باريس 2024 لمنافسات وزن -50 كجم بعد فوزها علي اللاعبة النيجيرية 5:7، وذلك عقب انتهاء منافسات المصارعة النسائية للمنتخب المصري بالتصفيات الأفرو - أوقيانوسية للمصارعة المؤهلة للألعاب الأوليمبية باريس 2024 بمحافظة الإسكندرية.

وهنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للمصارعة، بعد تأهل ندي مدني إلي أوليمبياد باريس في المصارعة النسائية.

وقال وزير الشباب والرياضة: "نسير وفق خطط علمية ومنهجية، وهناك تناغم وتوافق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية وكافة الاتحادات الرياضية، وهو ساعد على توفير مناخ رياضي جيد لابطالنا الرياضيين لتحقيق مزيد من الإنجازات والانتصارات للرياضة المصرية".