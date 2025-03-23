مسلحون صوماليون يقتلون 6 من قوات الاحتياط في الشرطة الكينية وينهبون معسكرهم الحدودي

قالت الشرطة الكينية، اليوم الأحد، إن مسلحين من الصومال هاجموا معسكرا للشرطة الكينية قرب الحدود، ما أسفر عن مقتل 6 من قوات الاحتياط والاستيلاء على أسلحة.

وقال المتحدث باسم الشرطة مايكل موشيري، إن 4 من أفراد الاحتياط في الشرطة أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم على معسكر في مقاطعة جاريسا الذي شنه مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، مضيفا أنه تم نشر المزيد من رجال الشرطة لتعزيز الأمن في المنطقة.

وأوضح موتشيري أن المسلحين أطلقوا النار على أفراد قوات الاحتياط وطعنوهم، ثم نهبوا المعسكر واستولوا على أسلحة. وأضاف أن عددا غير معلن من المسلحين لقوا مصرعهم أيضا خلال الهجوم.

ويُذكر أن المنطقة القريبة من الحدود الكينية الصومالية التي يسهل اختراقها تعرضت مرارا لهجمات المسلحين.

وكانت السفارة الأمريكية في كينيا قد أصدرت، الأسبوع الماضي، تحذيرا للأمريكيين بعدم السفر إلى المنطقة بسبب خطر الهجمات وعمليات الاختطاف.