إصابة 17 شخصا في انقلاب أتوبيس عمال بالطريق الصحراوي بالشرقية

أصيب 17 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 راكبا يقل عمال إحدى الشركات بطريق بلبيس – السلام، بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 17 شخصا مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 راكبا يقل عمال إحدى الشركات بطريق بلبيس – السلام، بمركز بلبيس، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.