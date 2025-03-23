 إصابة 17 شخصا في انقلاب أتوبيس عمال بالطريق الصحراوي بالشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 17 شخصا في انقلاب أتوبيس عمال بالطريق الصحراوي بالشرقية

صورةأرشيفيه
صورةأرشيفيه
فاطمة الديب
نشر في: الأحد 23 مارس 2025 - 9:53 ص | آخر تحديث: الأحد 23 مارس 2025 - 9:53 ص

أصيب 17 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 راكبا يقل عمال إحدى الشركات بطريق بلبيس – السلام، بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 17 شخصا مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 راكبا يقل عمال إحدى الشركات بطريق بلبيس – السلام، بمركز بلبيس، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

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