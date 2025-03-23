قصور الثقافة تختتم ليالي رمضان الثقافية والفنية بسينما الحضارة

اختتمت هيئة قصور الثقافة مساء أمس السبت، ليالي رمضان الثقافية والفنية بمركز سينما الحضارة في ساحة دار أوبرا القاهرة، التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، والتي أقيمت على مدار ١٢ يوما بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالشهر الفضيل.

شهدت فعاليات اليوم الختامي حضور د. حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، د. بدوى مبروك، مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية ولفيف من المثقفين والأدباء.

استهلت الفعاليات بجولة تفقدية للورش الحرفية التي نفذتها بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وشملت ورشة الطرق على النحاس الخاصة بالإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، وورش تعليم فن الأرابيسك، التلي، السجاد اليدوي والمجسمات الورقية، الخاصة بالإدارة العامة لثقافة القرية، بالإضافة إلى ورشة الخيامية التي نفذتها الإدارة العامة لثقافة المرأة، وورشتي مشغولات الحصير والفخار، التابعتين للقصور المتخصصة.

وكذلك جولة داخل المعرض المركزي الذي ضم مجموعة متنوعة من المشغولات الفنية والحرفية، إلى جانب معرض إصدارات الهيئة، الذي أقيم من خلال إدارة التسويق والمبيعات، وتضمن كتبا متنوعة في مختلف السلاسل وكتب الأطفال ومجلات "قطر الندى".

وتواصلت الفعاليات مع ورشة الحكايات التراثية لأطلس المأثورات الشعبية، واختتمت بعرض مجموعة من الأفلام التابعة لأكاديمية الفنون برئاسة د. غادة جبارة، والتي قدمها الطلبة ضمن مسابقة سينما الموبايل التى تنظمها الأكاديمية سنويا، ومنها "أوقفوه، حلم، لمسة، زواج القاصرات، قرار عكسي، فرخة ولكن" وتناقش جميعها قضايا مجتمعية مهمة ومنها العنف ضد المرأة.

ليالي رمضان الثقافية والفنية بمركز سينما الحضارة بساحة دار أوبرا الفاهرة، نفذتها هيئة قصور الثقافة، ضمن برنامج حافل أعدته احتفالا بالشهر الكريم، وتضمنت عروضا فنية، أفلام قصيرة، معارض وورش مشغولات يدوية وحرفية، بالإضافة إلى ورش الحكي واللقاءات الأدبية التي تهدف إلى تسليط الضوء على التراث الشعبي، وغيرها من اللقاءات التوعوية بمشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة لمياه الشرب، ومؤسسة أهل مصر.