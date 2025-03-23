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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء كندا يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في أبريل المقبل

أوتاوا - (قنا)
نشر في: الأحد 23 مارس 2025 - 9:57 م | آخر تحديث: الأحد 23 مارس 2025 - 9:57 م

دعا مارك كارني رئيس الوزراء الكندي اليوم الأحد، لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 28 أبريل المقبل، في ظل الأزمة التجارية والتوتر الراهن بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال كارني في تصريحات صحفية: "أطلب من الكنديين تفويضا قويا لمواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، معتبرا أن ترامب "يسعى إلى تحطيم كندا بهدف امتلاكها والسيطرة على مواردها".

وأوضح أن بلاده لن تنخرط في مفاوضات شاملة مع الولايات المتحدة حتى يظهر الرئيس ترامب الاحترام الذي تستحقه كندا كدولة ذات سيادة، مضيفا: "مع ذلك نسعى للحفاظ على علاقات إيجابية بأكبر قدر ممكن مع واشنطن".

وأكد كارني، أن الأمريكيين أنفسهم سيتضررون أيضا في نهاية المطاف من السياسات التجارية التي يطبقها ترامب، معربا عن ثقته في أن المفاوضات مع إدارة ترامب ستجري بشكل شامل وفي إطار من الاحترام.

ويسود توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا، إثر تطبيق واشنطن مطلع مارس الجاري رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك.

وعلى الرغم من أن الانتخابات كانت مقررة في 20 أكتوبر المقبل، يأمل كارني في الاستفادة من التعافي الذي حققه حزبه الليبرالي في استطلاعات الرأي منذ يناير الماضي، بعد تهديد ترامب لكندا واستقالة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو.

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