حميدتي: قوات الدعم السريع ملتزمة بتأمين نقل الرعايا الأجانب إلى وجهات الإجلاء

قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو «حميدتي»، إنه ناقش مع مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، جملة من المواضيع المتعلقة بالأزمة الراهنة التي يشهدها السودان.

وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، أنه أكد لـ«بوريل»، التزام قوات الدعم السريع المطلق بالهدنة الإنسانية المعلنة، واستعدادها لتقديم ما يلزم من تسهيلات تساعد المواطنين والجاليات الأجنبية من المرور إلى أماكن آمنة.

وأضاف: «نحن أيضًا على استعداد لتسخير إمكانياتنا كافة في نقل وترحيل المواطنين السودانيين والرعايا الأجانب إلى وجهاتهم المطلوبة».

ودخلت الاشتباكات المسلحة في السودان، أمس، أسبوعها الثاني وسط تجاهل كلي من الأطراف المتحاربة لهدنة عيد الفطر وللدعوات الدولية المطالبة بضرورة وقف المواجهات التي تعدت حصيلة ضحاياها 400 قتيل وآلاف الجرحى.

وذكرت تقارير إعلامية أنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار بمناسبة العيد، فقد سمع دوي الرصاص في الخرطوم من خلال اشتباكات متقطعة في وقت تبادل خلالها الطرفان الاتهامات بشأن خرق الهدنة.

ونوه وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، بأن حصيلة القتلى تجاوزت 400 قتيل وأكثر من 3500 جريح، سجلت معظمها في مدينة الخرطوم، حيث قتل 130 شخصًا و1900 جريح.

وأعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، أن حصيلة الاشتباكات التي اندلعت في 15 أبريل الجاري بلغت 413 قتيلًا و3551 جريحا.