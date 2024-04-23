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فتوح يقترب من الظهور أمام دريمز الغاني

كريم صلاح
نشر في: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 8:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 8:29 م

ينهي اليوم الثلاثاء أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، في ظل الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية للزمالك غداً الأربعاء بصورة طبيعية استعداداً لمباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما  مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.


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