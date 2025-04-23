قوى المقاومة الفلسطينية ترد على إساءة الرئيس محمود عباس: شرعيتك منتهية ولا تمثل شعبنا المقاوم

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي وصف فيه الحركة بعبارات نابية.

وقال القيادي في حركة حماس باسم نعيم، في تصريحات نقلتها شبكة «قدس» الإخبارية، إن «عباس في اجتماع مغتصب لشرعية قيادة الشعب الفلسطيني، وصف جزءا كبيرا وأصيلا من شعبه بألفاظ نابية».

بدورها، استنكرت قوى تحالف المقاومة الفلسطينية الخطاب الأخير الذي ألقاه محمود عباس خلال جلسات المجلس المركزي، والذي تضمن إساءات مباشرة وخطيرة لقوى المقاومة الفلسطينية، وترويجًا لخطابٍ يُعزز الانقسام ويزرع الكراهية بين أبناء الشعب الواحد.

وأكدت في بيان، أن «المجلس المركزي، بصيغته الحالية، لا يُمثّل الإرادة الشعبية الفلسطينية، ولا يعكس تطلعات قوى شعب فلسطين الحية، بل جاء انعقاده في سياقٍ واضح لتكريس حالة التوريث السياسي وإعادة إنتاج قيادة فقدت شرعيتها من خلال سياسات فاشلة أوصلت القضية الوطنية إلى حافة الهاوية».

وأضافت: «الخطاب الذي قُدِّم في المجلس لا يمت بصلة إلى جراح شعبنا في غزة، والضفة، والمخيمات، ولا إلى نبض الأمة وقضاياها، بل يعبر عن فصل تام بين القيادة الفاقدة للشرعية والواقع النضالي المتجذر لشعبنا المقاوم».

ورأى في هجوم عباس على قوى المقاومة الفلسطينية محاولة يائسة لإضعاف الموقف الوطني الجامع، وتقسيم الساحة الفلسطينية لمصلحة الاحتلال، وهو خطاب يتنافى مع روح الوحدة الوطنية ومع تاريخ شعب فلسطين في مقاومة الاحتلال والاستعمار.

وتوجهت برسالة إلى الرئيس الفلسطيني: «إن كنت حقًا حريصًا على مستقبل هذا الشعب، فعليك أن تختم مسيرتك بموقف وطني مشرّف يُعيد الاعتبار لوحدة شعبنا ومؤسساته، بعد أن كنت جزءًا من مسار الانقسام وتفتيت المؤسسات الوطنية، ونؤكد أن شعبنا سيبقى وفيًّا لخيار المقاومة ولن تغتاله الكلمات ولا المجالس المفروضة».