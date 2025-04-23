 رقم سلبي لـ برشلونة في الدوري الإسباني بسبب مايوركا - بوابة الشروق
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رقم سلبي لـ برشلونة في الدوري الإسباني بسبب مايوركا

زيـاد الميرغني
نشر في: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 11:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 11:00 ص

تذوق فريق برشلونة، رقمًا سلبيا، خلال خوض مواجهته أمام ريال مايوركا، في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

والتقى برشلونة مع ريال مايوركا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، وفاز بهدف دون رد.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال مايوركا في الليجا، بدون أهداف، رغم محاولات البرسا للتسجيل وهز شباك المنافس.

ووفقًا لما ذكرته شبكة «أوبتا» المتخصصة في الإحصائيات، فإن فريق بـرشلونة قد سدد 24 كرة خلال هذا الشوط، من بينهم 5 تسديدات فقط بين القائمين والعارضة، دون أن ينجح في تسجيل أي هدف.

وأوضحت، أن هذا يعد أكبر عدد من التسديدات لأي فريق في الشوط الأول بالدوري الإسباني، دون هز الشباك، وهذا يعد رقما سلبيا دل على العجزالتهديفي الذي عانى منه البرسا في هذه المباراة.

ولم يستسلم برشلـونة لهذه النتيجة، بل خطف هدف فوزه في هذه اللقاء، خلال الدقيقة 46، والذي سجله نجمه داني أولمو. وبهذا الفوز، عزز البرسا صدارته في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة.


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