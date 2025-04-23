ألكانتارا يشيد بتجربة كومباني مع بايرن ميونخ

أشاد تياجو ألكانتارا، لاعب بايرن ميونخ وليفربول السابق، بتجربة فنسنت كومباني رفقة العملاق البافاري، مسلطا الضوء في الوقت ذاته على القوة التي بات يتمتع بها برشلونة تحت قيادة هانز فليك

وقال تياجو في حواره مع "سكاي ألمانيا" عما يقوم به في الوقت الراهن: "أشعر أنني في حال أفضل، وأريد تمرير كل ما تعلمته، أعمل على مشاريع مختلفة وأستمتع بها كثيرا".

وبالنظر إلى مدى افتقاده لبايرن ميونخ، قال: "بايرن كان النادي الذي حظيت به بأفضل الأوقات في مسيرتي وأيضا على المستوى الأسري".

وعن تقييمه للبايرن تحت قيادة كومباني، قال: "أعرف عمل كومباني جيدا، لديه خطة واضحة للطريقة التي يريد أن يلعب بها الفريق من الخلف، كما يتميز بحركية كبيرة في الأمام، هو مدرب رائع ويقوم بعمل مميز".

وتطرق إلى رحيل توماس مولر في نهاية الموسم: "مع توماس، تحظى بحكاية كل يوم، هو لاعب تنافسي للغاية ومسلي في نفس الوقت وقادر على مزج الأمرين معا، من الصعب تخيل البايرن بدون توماس، ومن الصعب تخيل توماس بدون البايرن أيضا، سنفتقده كثيرا".

أما عن مدى رغبته في رؤية فلوريان فيرتز رفقة العملاق البافاري، فشدد: "بالطبع إذا كان الأمر ممكنا، أريد مشاهدة أفضل اللاعبين في بايرن".

وأتم بالحديث عن عن تجربة فليك رفقة برشلونة: "مشروعه كان طموحا للغاية منذ البداية، نجح رفقة فريقه في تقديم أسلوب لعب وحافظوا عليه خلال الموسم، طريقة الهيمنة التي يفرضونها مذهلة، أعتقد أنه الفريق الذي يجب التفوق عليه عالميا في الوقت الحالي".