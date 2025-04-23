جروسي يؤيد جهود مبعوث ترامب إلى إيران ويبقي على تواصل معه

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إنه على تواصل مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمفاوضات النووية مع إيران ستيف ويتكوف ويؤيد جهوده.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جروسي قوله للصحفيين، اليوم الأربعاء، خلال زيارته إلى واشنطن: "أكن احتراما كبيرا للسفير ويتكوف – وأنا على تواصل معه".

وأضاف جروسي: "أرى أن هناك مجموعة من المحترفين المتفانين يعملون معه".

وكان الرئيس ترامب قد اختار صديقه، المستثمر العقاري الملياردير ستيف ويتكوف، كمبعوث خاص لقيادة المفاوضات مع طهران.

وكان جروسي قد التقى مع ويتكوف يوم السبت في روما على هامش المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وفقا لدبلوماسي مطلع على لقائهما طلب عدم الكشف عن هويته بدعوى مناقشة محادثات سرية.

وقال جروسي: "إنني بصدد إجراء محادثات مع عدد كبير من الأشخاص، وسيتواصل ذلك في واشنطن".

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة تمضي على "المسار الصحيح" وإنه قد يكون في المتناول التوصل لاتفاق نووي إذا لم تضع إدارة ترامب "مطالب غير واقعية"، حسب ما ذكرته وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن عراقجي وجروسي تحدثا مجددا أمس الثلاثاء.

من المقرر أن يلتقي عراقجي وويتكوف في جولة ثالثة من المحادثات يوم السبت القادم في العاصمة العمانية مسقط.