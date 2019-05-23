رئيس مالاوي يتصدر المشهد الانتخابي بفرز أغلب الأصوات

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تصدر رئيس مالاوي الحالي بيتر موتاريكا المشهد الانتخابي بعد فرز 75 بالمئة من الأصوات في انتخابات الأسبوع الجاري.

وأظهرت النتائج الرسمية حصول موتاريكا على 40 % من الأصوات في الدولة الواقعة بجنوب القارة الافريقية، ما يضعه على مسار فترة ولاية ثانية.

ويأتي بعد موتاريكا، بحسب لجنة الانتخابات، منافسه الرئيسي القس السابق لازاروس شاكويرا من حزب مؤتمر مالاوي المعارض، بحصوله على 35 % من الأصوات.

ومن ناحية أخرى، حصل النائب الحالي للرئيس سولوس شيليما على 18 % من الأصوات في انتخابات يوم الثلاثاء.

وتعهد موتاريكا الذي يرأس الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، بمجلس وزراء أكثر كفاءة وبنية تحتية أفضل ولكن فترة ولايته الأولى في المنصب شهدت إخفاقات في كبح الفساد.

واختار السكان الذين يحق لهم الانتخاب البالغين 8ر6 مليون في مالاوي برلمانا جديدا وحكاما محليين في المستعمرة البريطانية السابقة التي تعاني من الفقر.

ويعيش نحو 70 % من التعداد السكاني في مالاوي البالغ تعداده 20 مليون تقريبا بدولارين للفرد في اليوم، بحسب صندوق النقد الدولي.

كما أن البلاد مازالت تتعافى من الإعصار إيداي الذي تسبب في عشرات الوفيات ودمار في مالاوي وموزمبيق وزيمبابوي في أذار/مارس.