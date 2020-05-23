شجار الأطفال يفجر أزمة ظروف إقامة مخيم للاجئين في اليونان

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لقيت امرأة أفغانية حتفها على يد مواطنة لها في مخيم موريا المكتظ باللاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية، إثر شجار نشب بينهما.

وأكدت الشرطة اليونانية لمحطة إذاعة"إى آر تي" الرسمية الموجهة إلى منطقة شمال بحر إيجة وقوع الحادث في وقت متأخر مساء أمس الجمعة.

وأشارت المحطة الإذاعية اليوم السبت إلى هروب الجانية في البداية إلى مرتفعات مجاورة، غير أن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض عليها خلال الليل.

وأفادت مصادر الشرطة بأن شجارا بين أطفال المرأتين كان وراء وقوع الحادث.

وقال موقع" بوليتيكاليسفوس" الإخباري المحلي إن السلطات قامت بنقل الأسرتين إلى مكانين آخرين.

ويعد مخيم موريا من المخيمات المكتظة باللاجئين، ويشتهر بوقوع نزاعات بين سكانه الذين يعيشون فى ظل ظروف سيئة.

ووفقا لأحدث الإحصائيات، يقيم نحو 17 ألف شخص فى المخيم وحوله، بينما تبلغ سعته الرسمية2757 شخصا فقط.

ودعت منظمات الإغاثة ووكالة الأمم المتحدة للاجئين مرارا، وعلى مدى سنوات، إلى إغلاق المخيم وتحسين ظروف إيواء المقيمين به.