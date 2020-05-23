قال الفنان رامز أمير، ممثل دور النقيب محمد طلعت سباعي في مسلسل «الاختيار»، إنه شعر بالفخر بعد حلقة «ملحمة البرث»، لأنه سبب تجسيد شخصية بطل من أبطال الجيش المصري لجمهور العالم العربي بأكمله.

وأضاف «رامز» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساءالجمعة، أنه عاش لحظات المسلسل بكل مشاعرها، معقبًا: «زي ما الجمهور اتوجع، احنا اتوجعنا واحنا بنمثل الشخصيات دي»، بحسب تعبيره.

وذكر أن تجربة الاختيار أثرت على تفكير عدد كبير من الناس ككل والمشاركين في العمل على وجه الخصوص، متابعًا: «تحدثت مع النقيب محمد طلعت سباعي قبل التصوير وأول تليفون قمت به أمس كان معه».

وأعرب عن سعادته وسعادة النقيب سباعي بالحلقة، مستطردًا: «أثناء تصوير حلقة أمس (كمين البرث) كنت أجلس أثناء الليل في الصحراء وشعرت بالوحشة التي يشعر بها الأبطال في هذه الأوقات».

وأوضح أنه عاش التجربة بتفاصيلها ولم يشعر بصعوبة أثناء التصوير بل كان مسرورًا، لأن هذا العمل شرف له، معربًا عن أمله في تجسيد مثل هذه الأعمال مرة أخرى.

يُذكر أن مسلسل «الاختيار» يجسد شخصية وسيرة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية في 7 يوليو 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

المسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسى، وبطولة الفنان أمير كرارة، والفنان أحمد العوضي، ويعرض عبر الشاشات المختلفة خلال شهر رمضان.