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المغرب: رصد ثلاث حالات يشتبه في إصابتها بجدري القرود

د ب أ
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 10:57 م | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 10:57 م

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، اليوم الإثنين، رصد ثلاث حالات يشتبه في إصابتها بمرض جدري القردة، دون تسجيل أي حالة مؤكدة، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء. 

وقال معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في تصريح صحفي، إن الحالات الثلاث المشتبه فيها توجد في صحة جيدة، وتحظى بالرعاية الصحية والمراقبة الطبية، بعد إخضاعها للتحاليل الطبية اللازمة في انتظار النتائج النهائية ذات الصلة.

وذكر المرابط بأنه تم تكوين الأطر الصحية اللازمة للتعامل مع هذا المرض الذي لم يسبق أن اكتشف أو سجلت حالات إصابة به بالمملكة من قبل.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت مؤخرا إن حالات الإصابة بمرض جدري القردة لدى البشر، ارتفعت إلى 92 مع عدم تسجيل أية وفيات نتيجة لذلك.

يشار إلى أن غالبية الحالات التي تم تسجيلها حتى الآن هي لرجال مارسوا الجنس مع رجال آخرين.

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