الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات إنسانية للسودان والدول المجاورة بـ245 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن دعم إضافي بقيمة 245 مليون دولار لشعب السودان والدول المجاورة التي تعاني من آثار الأزمة الإنسانية المستمرة بسبب النزاع المسلح.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن حزمة المساعدات الجديدة من شأنها "الاستجابة للاحتياجات الجديدة الناشئة عن الصراع الحالي" الذي أدى إلى نزوح ما يقرب من 840 ألف شخص داخل البلاد، وإجبار 250 ألف آخرين على الفرار منذ 15 أبريل الماضي.

وأشار البيان إلى أن الحزمة الجديدة من المساعدات "رفعت إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية الأمريكية للسودان والدول المجاورة، بينها تشاد ومصر وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، إلى ما يقرب من 880 مليون دولار في السنة المالية 2023"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

كما نوه إلى أن الولايات المتحدة "ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين والمحليين لتوفير الغذاء والماء والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة للنازحين داخليا، واللاجئين وغيرهم ممن هم في أمس الحاجة إليها بسبب النزاع".

ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تشمل العاصمة الخرطوم ومدن أخرى شمالي وغربي البلاد.