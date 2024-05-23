جيش الاحتلال يعترف: فشلنا في حماية إسرائيل في 7 أكتوبر

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إنهم مسئولون عن تقديم توضيحات للإسرائيليين بشأن أسباب ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن جيش الاحتلال فشل في حماية إسرائيل في السابع من أكتوبر، وأن عليهم الآن مسئولية البحث عن أسباب ما حدث.

وأكد أن جيش الاحتلال سيعمل على ضمان "عدم تكرار هجوم السابع من أكتوبر مجددا".

وتحدث عن أن قواتهم تحارب في كل أرجاء قطاع غزة ضد ما قال إنها ثلاث كتائب لحركة حماس، موضحًا أن القتال يجري فوق وتحت الأرض.

وادعى أن قواتهم قتلت حسين فياض قائد كتيبة بيت حانون (شمال)، زاعمًا أن فياض كان مسئولا عن إطلاق الصواريخ والقذائف ضد إسرائيل.

وواصل هاجاري ادعاءاته قائلا إنهم يواصلون تحقيق ما سمّاها الإنجازات، في محاولة لمنع حركة حماس من العمل.