شهدت أسواق محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، ارتفاعًا في أسعار عدد من أصناف الخضروات، وسط توقعات من التجار بانخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة مع زيادة المعروض.

ورصدت جولة ميدانية لـ"الشروق" في سوق المنشية بوسط المدينة، حيث وصل سعر كيلو الكوسة إلى 25 جنيهًا.

وقال حسن عبد الله، أحد تجار سوق المنشية، إن الأسعار شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة في عدد من الأصناف. وأوضح أن سعر كيلو الطماطم يتراوح حاليًا من 10 إلى 15 جنيهًا، والبطاطس من 6 إلى 8 جنيهات، بينما وصل سعر البصل الأحمر من 10 إلى 15 جنيهًا، والبصل الأبيض من 6 إلى 10 جنيهات، والثوم من 70 إلى 80 جنيهًا للكيلو، والقلقاس من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

وأضاف عبد الله، أن سعر كيلو الكوسة يتراوح من 20 إلى 25 جنيهًا، والجزر من 8 إلى 10 جنيهات، والفاصوليا من 14 إلى 16 جنيهًا، والباذنجان البلدي من 10 إلى 12 جنيهًا، والباذنجان الرومي من 8 إلى 10 جنيهات، والفلفل الرومي من 20 إلى 25 جنيهًا، والفلفل الحامي من 10 إلى 15 جنيهًا، والملوخية 15 جنيهًا، والخيار من 10 إلى 15 جنيهًا، والبامية من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو، والليمون من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

وتوقع عدد من تجار السوق بالإسكندرية استقرارًا في الأسعار خلال الأيام المقبلة، مع زيادة الكميات المطروحة من المحاصيل الزراعية.