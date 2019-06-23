عمرو أديب عن الاتهامات الموجهة للاعبي المنتخب: نيمار ورونالدو عندهم قضايا تحرش

طالب الإعلامي عمرو أديب، بتأجيل الحديث عن الاتهامات الموجهة إلى بعض اللاعبين في المنتخب المصري بالتحرش بعارضة أزياء، لما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، «أنا مقدرش أظلم الفتاة وأدافع عمياني عن اللاعبين، لكن إحنا عندنا ماتش مهم يوم الأربعاء، ولازم نركز، وبعد المعسكر وانتهاء الدورة نقعد ونتحاسب»، مضيفًا: «أتمنى إن الأزمة دي تكون درس والناس تتعلم منها».

وأضاف أن «هذه الواقعة تحدث كثيرًا، ونيمار ورونالدو أغلى اتنين لاعيبة في العالم عندهم قضية تحرش»، متابعًا: «أنا مش بقول إن دي حاجة كويسة، لكن قصدي إن الأمور دي بتحصل».

وأعرب عن استيائه من مطالبة البعض بسحب الموبيلات من لاعبي المنتخب، قائلًا: «مينفعش نعاملهم معاملة أطفال، دي ناس معظمها محترف برة».

ووجهت عارضة أزياء تُدعى «ميرهان»، اتهامات لأربعة لاعبين بمنتخب مصر، وهم عمرو وردة ومحمود حمدي الونش وأحمد حسن كوكا وأيمن أشرف، بالتحرش اللفظي بها عبر موقع «انستجرام»، قبل المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية بيوم واحد.