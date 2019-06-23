بدء تدريب الطلاب الحاصلين على الإعدادية بالوادي الجديد على «التابلت» قبل الثانوية العامة

بدأت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، تدريب طلاب الشهادة الإعدادية قبل التحاقهم بالثانوية العامة، على منظومة التابلت.

قال الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن المديرية وضعت خطة لتدريب طلاب الشهادة الإعدادية ممن سيلتحقوا بالثانوية العامة على منظومة التابلت طوال الإجازة الصيفية؛ بهدف تأهيلهم وتدريبهم على المنظومة الجديدة قبل بدء الدراسة.

وأضاف أنه على الطلبة الراغبين في الحصول على تدريبات التابلت من الناجحين في الشهادة الإعدادية بمجموع 220 فما فوق، والراغبين في الدخول إلى التعليم الثانوي العام؛ عليهم التوجه إلى مركز التطوير التكنولوجي لتسجيل بياناتهم لبدء أعمال التدريب.

من جانبه، التقى صلاح مرغني مدير إدارة الخارجة التعليمية، بأولى دفعات الطلاب التي سيتم تدريبها على التابلت، مؤكدا حرص المديرية على إجراء هذا التدريب قبل انطلاق العام الدراسي حتى يتثنى للطلاب اكتساب المهارات والمعرفة ضمن منظومة التعليم الجديدة.