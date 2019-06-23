بوريس جونسون: من الممكن إجراء مفاوضات جديدة ناجحة حول البريكست

أعرب وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، عن اعتقاده بأن من الممكن إجراء مفاوضات جديدة ناجحة مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق الخروج البريطاني.



وخلال مؤتمر محلي لحزب المحافظين في مدينة برمنجهام، قال أقوى المرشحين لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة البريطانية، اليوم السبت إن هذا الأمر يحتاج فقط إلى " الطاقة المناسبة".



تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يرفض بشكل قاطع إعادة التفاوض حول خروج بريطانيا.



ويقدم جونسون ومنافسه وزير الخارجية الحالي جيرمي هانت، نفسيهما للمرة الأولى لقواعد الحزب في برمنجهام، ومن المنتظر أن يدلي أعضاء الحزب الذين يصل عددهم إلى 160 ألف عضو، بأصواتهم عبر البريد في موعد أقصاه نهاية يوليو المقبل لاختيار الرئيس الجديد للحزب وبالتالي رئيس الوزراء.



وحتى حلول هذا الموعد، سيكون جونسون وهانت قد ظهرا في 15 مؤتمرًا إقليميًا آخر في جميع أنحاء بريطانيا.



ورفض جونسون الرد على سؤال من المذيع حول المناسبة التي أدت إلى حضور الشرطة قبالة مسكنه في لندن.



وكانت تقارير صحفية في بريطانيا ذكرت اليوم أن حادثة وقعت داخل مسكن جونسون وشريكة حياته أدت إلى حضور الشرطة، حيث أوضحت هذه التقارير أن بعض الجيران استدعوا الشرطة بعد أن سمعوا مشاجرة عالية الصوت بينهما ليلة الجمعة/السبت الماضية.



وبرر جونسون رفضه الإجابة على السؤال بأنه لا يعتقد أن الجمهور " يرغب في الاستماع إلى هذه النوعية من الأمور".



كانت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد (يو جوف) لقياس الرأي في منتصف يونيو الجاري أظهرت أن 77% من أعضاء حزب المحافظين يرون أن جونسون رئيس جيد لحزبهم، فيما حصل هانت على تأييد 56% فقط من الأعضاء.