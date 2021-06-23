رئيس مجلس الشوري اليمني: أسلحة إيران تقوض السلم في السعودية واليمن والمنطقة

قال أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء إنهم لايواجهون الحوثيين بل إيران.

وأضاف بن دغر في مقال نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك "نحن لا نواجه الحوثيين، فهم لا يملكون هذه الإمكانيات الهجومية، وليسوا قادرين على صناعتها، ولا حتى على استخدامها، إنها أسلحة إيران تلك التي تقوض السلم في اليمن وفي المملكة وفي المنطقة".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن طيران التحالف طيران المملكة، "يساند الجيش ويلعب دورًا حاسمًا في صمودها، فشكرًا لقادة المملكة، ومرة أخرى، ليس هناك من منطق عسكري أو سياسي أو قومي يمنع بقية الجبهات من التحرك والقتال".

وشدد بالقول "إنها معركة العرب مع إيران، ذات الطموح في السيطرة على محيطها، والنصر فيها ليس يمنيًا، بل عربيًا، وكذلك الهزيمة ليست فيها يمنية بل عربية".

وأكد بن دغر بأن هجوم الحوثيين الأخير على مأرب، "سينكسر، وستمرَّغ أنوفهم مرة أخرى على رمالها البيضاء وفي حقولها الخضراء، وكلما ازدادوا عدوانية ازداد شعبنا ثباتًا وتمسكًا بقيمه الوطنية، أنها الحرية التي ترفض عبوديتكم، يا أحفاد كسرى، إنها الحرية ياعبيد الجهل والخرافة، وخذوا من التاريخ عبرة، لم يقاتل شعب من أجل حريته إلا وانتصر".

ويستمر الحوثيون في تصعيد عملياتهم العسكرية بمحافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز منذ مطلع فبراير الماضي، مؤكدين بأن ذلك "حق مشروع للدفاع عن بلادهم " على الرغم من الدعوات الدولية والأممية المتكررة لوقف هذا التصعيد والعودة الى طاولة المفاوضات السياسية.