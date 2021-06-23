الجيش اليمني يعلن مقتل 17 حوثيا شرقي البلاد

أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، بمقتل 17 عنصرا من مسلحي الحوثيين وإصابة آخرين في معارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال المركز الاعلامي للجيش في بيان له "إن رجال الجيش والمقاومة استدرجوا مجاميع حوثية إلى كمين محكم بإحدى الشعاب في جبهة صرواح، غربي مأرب، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 17 عنصرا من مليشيا الحوثي وجرح آخرين".

وبالتزامن، شنت مدفعية الجيش قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات للمليشيا في مواقع متفرقة بالجبهة وأسفر القصف عن إحراق آليات قتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وفقا للمركز.

وفي الجبهة ذاتها، ذكر المركز، بأن طيران تحالف دعم الشرعية دمر أربع دوريات كانت في طريقها لتعزيز المليشيا ومقتل جميع أفرادها.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

ويستمر الحوثيون في تصعيد عملياتهم العسكرية بمحافظة مأرب الاستراتيجية منذ مطلع شباط/فبراير الماضي، مؤكدين بأن ذلك "حق مشروع للدفاع عن بلادهم" على الرغم من الدعوات الدولية والأممية المتكررة لوقف هذا التصعيد والعودة الى طاولة المفاوضات السياسية.