بولندا تستقبل 4 ملايين و265 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، استقبال 4 ملايين و265 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكر "راديو بولندا"، اليوم الخميس، أن البلاد استقبلت أمس الأربعاء 26 ألفا و300 لاجئ من أوكرانيا، مقابل 23 ألفا و800 لاجئ في اليوم السابق عليه، فيما غادر أكثر من 2.29 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت -في مارس الماضي- مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.